Что делать, если «Холод» запретят. Письмо на случай блокировки

Привет! Это «Холод», и вот уже неделю мы работаем в стране, которая ведет войну.

Это значит, что в любой момент наш сайт могут заблокировать — хотя бы из-за того, что в предыдущем предложении мы употребили слово «война».

Российские власти хотят, чтобы журналисты называли войну «спецоперацией». Ещё они хотят, чтобы мы публиковали данные только из официальных российских источников. Выполнить это требование — значит лишить вас честного и разностороннего освещения событий.

Власти России не объявили военного положения, но де-факто ввели военную цензуру. Роскомнадзор уже заблокировал сайты ведущих СМИ: телеканалов «Дождь» и «Настоящее время», изданий The Village, «Крым.Реалии», The New Times, «Тайга.Инфо», DOXA. Отключили от эфира «Эхо Москвы», «Дождь» вынужден был прекратить вещание.

«Холод» может стать следующим, потому что с момента вторжения России в Украину мы перешли на круглосуточный режим работы и активно освещаем все, что происходит. Но даже если нас заблокируют, мы не собираемся молчать — и сейчас хотим рассказать вам, как не потерять доступ к журналу.

Запретить доступ к соцсетям и к почте гораздо сложнее, чем к сайту.

Поэтому, во-первых, обязательно подпишитесь на наши соцсети: телеграм, инстаграм, твиттер, фейсбук.

Во-вторых, расскажите друзьям о нашей почтовой рассылке — на нее можно подписаться по этой ссылке.

Наши друзья из «Медиазоны» составили инструкцию о том, как читать медиа в случае блокировки. Есть несколько способов ее обойти:

Во-первых, установить VPN. Это сервис, который пропускает трафик через зашифрованное соединение. Если его использовать, заблокированные в России сайты будут открываться. Бесплатными сервисами пользоваться опасно, потому что они часто собирают ваши данные и продают их. Вот понятный список VPN-сервисов со ссылками, по которым их можно скачать.

Во-вторых, установить плагины для браузера, которые позволяют обходить блокировки: например, Censor Tracker, который создали в «Роскомсвободе», «Антизапрет», а также Psiphon и Lantern, которыми пользовались в Беларуси во время протестов.

Есть несколько опций, которые доступны только для устройств на Android. На эти устройства можно установить модифицированную версию браузера Firefox, которая позволяет обходить блокировки. И мессенджер FireSide — он специально создавался для обхода технических ограничений и цензуры.

Можно поставить на свои устройства анонимный браузер Tor. В России его пытаются блокировать, но на сайте проекта есть инструкция о том, как получить к нему доступ.

Эта инструкция может пригодиться и вашим друзьям — поделитесь ею.

Вот еще две памятки, как обходить блокировки и как вести себя в интернете: у «Медузы» (на сайте и в гуглдоке), и у «Теплицы».

«Холод» — неподцензурное издание, и мы работаем только для вас. В военное время «Холоду» особенно нужна ваша поддержка, чтобы иметь возможность работать. Если вы хотите настроить ежемесячные донаты нашей редакции, лучше сделать это сейчас, пока наш сайт не заблокирован, — по этой ссылке.

Спасибо вам за то, что читаете. Этот кошмар когда-нибудь закончится — но пока он продолжается, мы будем справляться с ним вместе.

Ваша редакция