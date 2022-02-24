Россия начала войну с Украиной. Что нужно знать

В ночь на 24 февраля российские войска начали «специальную военную операцию» против Украины. «Холод» рассказывает главное о происходящем.

Около 5:30 утра 24 февраля российские телеканалы показали обращение Владимира Путина, в котором тот объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Таким образом Россия, по словам Путина, «не может чувствовать себя в безопасности» из-за угрозы со стороны Украины. «Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации», — добавил президент. Он призвал украинских военных сложить оружие и не исполнять «преступные» приказы своего командования.

Сообщение «Новой газеты», что, согласно технической информации файла, обращение Путина было записано еще 21 февраля, не подтвердилось.

Сразу после этого российские войска начали удары по целям в районе Киева, Харькова, Николаева и других городов. «Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — объявили в Минобороны России. В ведомстве, при этом, заявили, что гражданскому населению ничего не угрожает. По сообщениям очевидцев, удары по Киеву наносятся крылатыми ракетами. Воздушное пространство Украины и на российский приграничных территориях закрыто.

Украинские пограничники сообщили о нападении российских войск «при поддержке Беларуси» в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях. При этом украинский Генштаб объявил, что сообщения о десанте российских войск в Одессе не соответствуют действительности.

Ведомство сообщило, что сбиты пять самолетов и один вертолет «агрессоров». Российское минобороны на это ответило, что сообщения о сбитом самолете не соответствуют действительности, а противо-воздушная оборона Украины «подавлена».

На всей территории Украины объявлено военное положение, в отдельных районах Киева включили сирены системы гражданской обороны. Мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал жителей приготовить «тревожный чемоданчик». К 11:00 появилась информация о девяти погибших в разных областях Украины.

Международное сообщество осудило российскую военную операцию. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Путина немедленно прекратить обстрелы и вернуть войска на российскую территорию. Президент США Джо Байден пообещал ввести жесткие санкции. Российский представитель в ООН Василий Небензя сказал, что происходящее нельзя называть войной.

Как развивается "военная операция" России. Все последние обновления – в нашей онлайн-трансляции: https://t.co/HAW6H4wMPA pic.twitter.com/fN0WzWZlx4 — bbcrussian (@bbcrussian) February 24, 2022

Российские рынки обвалились на фоне военных действий. К 8 утра торги на Московской бирже были приостановлены, к этому моменту доллар достиг отметки 84 рубля, евро — 95 рублей. На международных торгах доллар стоит больше 90 рублей, евро — больше 100.

Фото в анонсе: chp_donetsk/Telegram